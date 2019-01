Meta Sorrento . Gravissimo incidente a Santa Maria del Lauro, in prognosi riservata fattorino di pizzeria

Meta Sorrento . Gravissimo incidente a Santa Maria del Lauro, in prognosi riservata fattorino investito . L’incidente è avvenuto sulla statale 145 Sorrentina, all’ingresso di Meta, pochi metri prima della basilica di Santa Maria del Lauro. L’uomo, un 50enne dipendente di una pizzeria di Piano di Sorrento, stava effettuando una consegna quando un’automobile che viaggiava in direzione Sorrento l’ha centrato in pieno all’altezza dell’incrocio con via del Lauro ieri sera. Il conducente della vettura, il cui parabrezza ha riportato danni notevoli a causa del violento impatto col pedone, si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Sorrento, coordinati dal capitano Marco La Rovere, e gli operatori del 118 che hanno trasportato il fattorino al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” in codice rosso: l’uomo ha riportato diversi traumi, per lui prognosi riservata. L’incidente ha immancabilmente paralizzato il traffico in entrata e in uscita dalla penisola sorrentina, con lunghe file di automobili e tempi di percorrenza biblici