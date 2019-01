Meta, Sorrento . “Arriva La Befana con I Vigili del Fuoco”. Riceviamo e volentieri pubblichiamo con un video dei nostri operatori di Positanonews TV

Anche quest’anno abbiamo contribuito a rallegrare i bambini.

L’associazione di protezione civile Radioemergency Terra delle Sirene gruppo RNRE ringrazia il Comune di Meta nella persona del Sindaco Giuseppe Tito che crede in noi e il consigliere Roberto Porzio per averci appoggiato anche quest anno.

Il comando provinciale dei vvf di Napoli ed in particolare il distaccamento di Piano di Sorrento.

Le protezioni civili di Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e l AVF associazione Volontari del Faito.

Il comando di polizia locale di Meta.

L’associazione ENPA delegazione della Penisola Sorrentina .

Infine un grazie a tutti i genitori e bambini intervenuti.

Ci vediamo l anno prossimo

Giuseppe Buonocore