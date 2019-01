Meta: Riparte il processo per i 5 ragazzi sullo stupro della turista nell’hotel

La pensa diversamente il sostituto procuratore titolare del caso, Mariangela Magariello, che ha coordinato i poliziotti di Sorrento e che basa buona parte della sua inchiesta sia sulla denuncia della vittima sia sui riscontri scientifici. Pesano il referto stilato dai medici del Kent al rimpatrio della donna e l’analisi del capello che, per esperti e pm, conferma che la turista assunse sostanze riconducibili alla droga dello stupro nei tre mesi «a cavallo dell’evento». Senza dimenticare ciò che Anna ha messo a verbale anche in sede di incidente probatorio a Torre Annunziata: riconobbe quattro dei cinque imputati e confermò le violenze. Tutto parte il 6 ottobre 2016. Per Anna, a Meta con la figlia, è l’ultima sera di vacanza. Si trovaal bar dell’hotel e beve un drink offertole daibaristi, Miniero e De Virgilio. Per la Procura, nel bicchiere ci sono stupefacenti. Per i legali dei giovani non è così. Fatto sta che Anna perde lucidità e stando alle accuse subisce dai baristi una prima violenza all’interno dell’albergo, nei pressi della Spa. Poi è consegnata ad altri uomini, alcuni ancora senza volto, «una decina», che la portano nell’alloggio dei dipendenti dell’albergo, in un locale situato in un fabbricato poco lontano dall’hotel. Qui ci sono altri abusi e le scene vengono riprese con i cellulari.

Fonte: Metropolis