Meta: Possibile accordo tra Tito e Antonelli per allargare la coalizione civica

Con la corsa alle elezioni, ormai cominciat dda un pezzo, il “sindaco del popolo” Giuseppe Tito sta muovendo tutti i tasselli necessari per farsi trovare pronto all’appuntamento. L’obiettivo è allestire una lista di big, sostenuta magari anche da qualche alleato-ombra, tipo l’ex primo cittadino Bruno Antonelli, tornato in prima linea cinque anni fa dopo un’assoluzione definitiva e piena anche sotto il profilo umano dall’accusa di concussione, che potrebbe recitare un ruolo non da poco alle prossime Comunali.

Già si mormorava in corso di consiliatura che oramai fosse divenuto un sostenitore della maggioranza, ora invece trovano conferme di un colloquio in corso tra lo stesso Antonelli e Tito. I due potrebbero suggellare un’intesa politica per le urne. Tutto da vedere…

Antonelli, sia chiaro, non dovrebbe ricandidarsi né appare intenzionato a far parte di una lista in prima persona, ma potrebbe fare da sponsor esterno all’attuale maggioranza. Soprattutto se l’attuale opposizione, quella che faceva capo all’ex vicesindaco Antonella Viggiano, dovesse trovare una sintesi magari sull’ex assessore Francesco Pane, da alcune fonti dato alla finestra per una candidatura a sindaco.

Tito sta serrando le fila e inizia a discutere con la sua squadra per blindarla.

Salvo clamorosi e improbabili colpi di scena, buona parte dell’amministrazione resterà fedele al primo cittadino, il quale, intanto, proprio in primavera, dovrà affrontare il delicato processo al Tribunale di Torre Annunziata che lo vede imputato per corruzione su alcuni appalti pubblici. Tito s’è mostrato sereno, tranquillo, anche quando la Procura di Torre Annunziata presentò la richiesta di arresti domiciliari, ha valutato ogni elemento ed è andato avanti. Secondo il primo cittadino di Meta sarebbe stato facile dimettersi, invece è rimasto tranquillo e pronto a dimostrare la sua completa estraneità ai fatti che gli vengono contestati dagli inquirenti.