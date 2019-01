Meta e Piano di Sorrento ,al Liceo Marone e al Nautico studenti col termometro minacciano sciopero per il freddo . Si moltiplicano i casi delle scuole senza riscaldamenti al rientro dalle vacanze. Questa volta gli studenti si ‘armano’ di termostato per misurare la temperatura presente all’interno dei locali e preferiscono non entrare: ‘c’è troppo freddo, la temperatura è inferiore ai 16 gradi centigradi’. La notizia giunge dalla Penisola sorrentina, la Legge stabilisce una temperatura minima che deve essere garantita affinché si possano regolarmente svolgere le normali attività didattiche.

Detto questo, molte strutture scolastiche d’Italia, a seguito del freddo intenso di questi primi giorni del 2019 , non rispettano tali criteri. Problemi in Campania ovunque, qui in Penisola e a Castellammare di Stabia. Positanonews ha fatto sollecito a De Magistris presidente della Città Metropolitana di Napoli e al sindaco di Meta, consigliere, Peppe Tito che proprio ieri sera ci ha spiegato che per il Nautico si tratta solo dell’ala L e di problemi tecnici che sta facendo risolvere al più presto e ci ha assicurato che al Liceo Marone in mattinata arriverà il Metano. Nel ringraziare il primo cittadino metese Positanonews sul posto vi aggiornerà in tempo reale appena arriverà il Metano…