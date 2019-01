Meta: Lavori pubblici senza avvisi ai cittadini- Tratto Alberi intasato dal traffico negli orari di punta

Dopo la mancanza di metano nelle scuole, oggi traffico e lavori di manutenzione senza avvisi alla cittadinanza nella zona di Alberi.

Tutto è cominciato questa mattina, con l’arrivo di camion e mezzi pesanti nella piccola frazione di Meta, seguito poi dal traffico degli automobilisti che proseguivano per Alberi intenti ad arrivare a lavoro o a scuola. Il Petrale e via Mariano Ruggiero bloccati dalle tantissime autovetture.

I vigili, in tutto ciò, erano ignari dei lavori di rifacimento stradale per la Via Nuova di Alberi.

“C’era un’ordinanza, non sappiamo cosa dirle! I lavori dovevano già essere fatti lunedì e martedì, rimandati a causa pioggia. Non c’è nessuno al momento, il comandante è in riunione appena possibile cercheremo di risolvere… ” risponde una vigilessa del comando di Polizia Municipale. Eppure avvisi per il paesello non ce ne sono, ne tanto meno cartelli stradali che indicano i lavori in corso.

L’impianto di videosorveglianza a poco è servito. Le macchine e gli automezzi pesanti continuano percorrere senza sosta la stradina, i divieti non vengono rispettati e i motociclisti continuano a far finta che l’impianto semaforico non ci sia.

Tra poco, nuovo orario di punta, nuovi disagi per la storica strada di Alberi. Chissà se le segnalazioni saranno bastate per evitare ulteriori disagi ai poveri abitanti della frazione.