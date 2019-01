Meta: Atti in procura per Villa Giuseppina. Il Tar di occupa del caso

La Procura di Torre Annunziata accende i riflettori su Villa Giuseppina. Sia chiaro non ci sono indagati né un’ipotesi di reato, ma la querelle sull’apertura di una struttura extralberghiera all’interno della dimora e la scoperta di presunti abusi edilizi sono due particolari sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti.

Nei giorni scorsi,come racconta Salvatore Dare su Metropolis, il Comune di Meta ha emanato un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e l’atto verrà presumibilmente trasmesso – come previsto d’ufficio sempre alla Procura. Senza dimenticare che sull’intera procedura amministrativa pende anche un’interrogazione parlamentare del MovimentoCinque Stelle.

A stretto giro, ci sarà anche un’udienza dinanzi ai giudici del Tribunale amministrativo regionale della Campania a cui il Comune si è rivolto per impugnare le autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza per le opere contestate dall’amministrazione municipale guidata dal sindaco Giuseppe Tito. Nel dettaglio, per il Comune, ci sono rimostranze per una parete divisoria eliminata al secondo piano ed un’altra costruita nel sottotetto. Opere giudicate abusive e che hanno fatto scattare l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. Ovviamente, la società turistica riconducibile all’architetto Bartolomeo Sorrentino è pronta a costituirsi in giudizio e ribadire la legittimità e la correttezza del proprio operato. Anche perché c’è un contratto pubblico e valido stipulato tra l’ente e l’impresa dopo un bando. L’intesa per la loca-zione di uno degli appartamenti di Villa Giuseppina è quadriennale con un canone di circa 2.500 euro mensili.