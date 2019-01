Meta, Sorrento. Le telecamere Rai giungono in Penisola Sorrentina in una splendida Meta baciata dal sole d’inverno. Positanonews ha incontrato Rino Genovese, in compagnia di Eugenio “Gegè” Lorenzano fine conoscitore della storia e della cultura metese. “Si sta preparando il TG Itinerante di Meta, grazie all’immenso e incomparabile Gegè, – spiega Genovese – che mi sta accompagnando alla scoperta di questo ennesimo angolo di paradiso della nostra Regione, che andrà in onda il 26 gennaio. Stiamo gustando questi panorami meravigliosi, approfittando della perizia e la conoscenza di Gegè, per conoscere meraviglie come il campanile più alto della diocesi di Sorrento. Andremo nei limoneti e scopriremo il fascino degli armatori che hanno costruito un centro storico unico in Campania. Non voglio anticiparvi tutto”.