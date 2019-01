Meta, approvato piano occupazionale: pronte 19 assunzioni da parte del Comune

Sono pronte ben 19 assunzioni da parte del Comune di Meta. Questo è quanto reso noto dalla stessa giunta, che ha approvato il piano occupazionale per l’anno 2019. Molta attenzione da parte dell’amministrazione per quanto riguarda il turismo: ecco perché sono previste 9 assunzioni, delle 19 totali, in Polizia Municipale. Questo per garantire maggiore sicurezza e controllo del territorio specialmente nei periodi di maggiore affluenza come quello estivo.

Sono previsti degli accordi mensili al 50% di contratti a tempo indeterminato, mentre tre assunzioni sono previste a tempo indeterminato con concorso pubblico al 50%. Verrà assunto, poi, un istruttore amministrativo con contratto trasformato dal 33% al 50% per quanto riguarda il primo dipartimento del terzo settore e un’altra assunzione di un istruttore amministrativo per il secondo settore dell’ente. Si continua con l’assunzione di un geometra, un istruttore tecnico, un istruttore direttivo e un contabile, oltre che di un addetto stampa.