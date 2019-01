MERCATO: ZAMMARINI AD UN PASSO, ACAMPORA TORNA NEL MIRINO

Le condizioni non preoccupanti di Akpa Akpro hanno fatto tirare un sospiro di sollievo al club granata ma il centrocampo resta il reparto che a breve dovrà subire i maggiori interventi. Per operare in entrata bisogna prima cedere. A tal proposito il no di Odjer a soluzioni che prevedono un declassamento in terza serie complica e non poco le cose. Non si esclude un epilogo non positivo della cosa con Odjer che potrebbe restare ma da separato in casa e ripercorrere la stessa trafila di Signorelli. Il Venezuelano, fuori lista a inizio campionato lascia Salerno per giocare in Romania. Esperienza da dimenticare la sua con la maglia dell’Ippocampo: appena 21 presenze nel campionato 2017/2018

Nel frattempo la Salernitana ha intensificato i contatti con il Pisa per il trasferimento del centrocampista 23enne Zammarini. Ieri era circolato anche il nome di Gennaro Acampora (‘94) dello Spezia ma i liguri pare non vogliano privarsi del mediano 25enne già in passato nelle mire di Fabiani. Ad ogni modo le due operazioni non sono contrastanti. Zammarini è più incontrista Acampora è un buon palleggiatore oltre ad avere una eccellente visione di gioco. Non si esclude un nuovo assalto della Salernitana al giocatore. Per l’attacco radio mercato dà per quasi fatto l’ingaggio di Calaiò ma al momento non c’è ancora nero su bianco.

ANTONIO ESPOSITO LIRATV