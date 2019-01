Massa e Meta al voto. 14 posti al Comune. Addetto stampa, la Testa e la Sposito in lista con Tito, spunta Checco Pane

Meta , Sorrento. Sono due i comuni al voto in Penisola Sorrentina . A Massa Lubrense sembra profilarsi di nuovo la sfida Balduccelli, indebolito dalla perdita di vari componenti della lista , con Lello Staiano, entrambi insidiati in qualche modo all’interno da Giovanna Staiano e Leone Gargiulo, che potrebbero prenderne il posto come candidati, ma i patti sarebbero la riconferma del Balducelli – Staiano , con l’incognita del Movimento Cinque Stelle.

A Meta di Sorrento sembrano profilarsi cambi al femminile nella lista di Peppe Tito. Testa al posto di Michele Castellano , dunque la moglie , già con esperienze politiche in passato, sostituirebbe il marito per una strategia più al femminile della lista. Così dovrebbe candidarsi anche la Sposito, nipote di Antonella Viggiano, e qualche altra new entry dal gruppo di Antonelli. Peppe Tito così vorrebbe sbaragliare gli avversari , in attesa della causa del primo febbraio si sta organizzando.

Al Comune di Meta intanto escono posti lavori, circa 14, e un posto per addetto stampa. Anche qui Peppe Tito vuole rafforzarsi sui media con una figura organica all’amministrazione . Incognita del PD, cosa farà Paolo Trapani, antagonista oramai più convinto di Tito, e Graziano Maresca?