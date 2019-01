A distanza di tempo dagli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione dell’impianto Eni di Sant’Agata, ecco che giungono alla nostra redazione notizie più precise che pare smentiscano le voci circolate finora sulla vicenda. Dopo le polemiche e il malcontento dei santagatesi in merito alla chiusura e all’abbandono della Stazione di Servizio e la petizione avviata da Salvatore Gargiulo in cui si richiedeva al Sindaco di acquisire l’area per farne un Parco Pubblico, alcune fonti ci hanno aiutato a far luce sulla vicenda e a capire come stanno realmente le cose.

Sia l’ex Sindaco Leone Gargiulo che il leader dell’opposizione Lello Staiano avevano auspicato l’espropriazione e la conseguente delocalizzazione dell’impianto al fine di rendere pubblica la zona e farne un uso differente per migliorare il volto della frazione turistica, tuttavia pare che questo in realtà non sia mai stato plausibile. La nostra fonte spiega, con tono ironico, che “tutto ciò è alquanto bizzarro, è come se qualcuno decidesse di espropriare la tua proprietà e cacciarti via.”. Difatti, richiedere la cessione volontaria dell’impianto e il suo conseguente spostamento sembrerebbe poco praticabile, poiché il suolo è di proprietà dell’Eni s.p.a. e dunque non può essere resa pubblica per mera richiesta da parte dei cittadini del Comune di riferimento.

Inoltre, pare che la struttura non sia mai stata abbandonata realmente, in quanto sin dalla momentanea chiusura la sua gestione è stata affidata dall’Eni s.p.a. ad un altro imprenditore ed ora è in attesa di riapertura. A confermare ciò è anche la riposta negativa proveniente dai vertici dell’Azienda alla richiesta ufficiale da parte del Sindaco di Massa Lubrense ed il Responsabile dell’Ufficio Attività Produttive Rosario Acone inviata nell’Ottobre 2018 riguardante una possibile trattativa, respinta poiché l’Eni afferma di non provvedere già da anni alla dislocazione dei propri impianti. L’ex Sindaco Leone Gargiulo aveva anche affermato che l’impianto di Sant’Agata andrebbe delocalizzato nel rispetto della normativa edilizia vigente in merito alla localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti, secondo cui gli stabilimenti non possono essere installati nella zona A (centro abitato). Ma pare che quando negli anni ’50 nacque la stazione di servizio, ottenendo le debite autorizzazioni comunali, storicamente questa era ubicata in una zona non abitata e le abitazioni sembra siano state costruite solo in un secondo momento.

Dunque, non è chiaro per quale motivo i cittadini siano stati incoraggiati e spinti a tali iniziative dagli esponenti politici locali. “Non bisogna dimenticare che la stazione di servizio negli anni è stata sempre una grande risorsa per il miglioramento della viabilità locale, consentendo la sosta temporanea ai cittadini e ai turisti; inoltre è sempre stata aperta e disponibile alle tante iniziative e manifestazioni santagatesi, come possono confermare le varie Associazioni locali”conclude la nostra fonte. Forse l’Amministrazione comunale dovrebbe raccogliere la richiesta dei suoi cittadini di essere più presente nelle vicende della frazione e concentrare le proprie risorse al fine di valorizzare i parchi e le piazze già presenti e migliorare la viabilità del paese.