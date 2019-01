Massa Lubrense, Sonia Bernardo “Su Terra delle Sirene disinformazione”. Ma nel video del consiglio comunale vi è incertezza

Massa Lubrense. Riceviamo e pubblichiamo l’intervento dell’assessore dell’amministrazione Balduccelli Sonia Bernardo, nel contempo nel video del consiglio comunale si rileva l’intervento del capogruppo di opposizione Lello Staiano che chiede chiarimenti sulle società collegate .

Ecco intervento della Bernardo

“Prendo atto con rammarico della assoluta disinformazione che è stata fatta in relazione alla raccolta differenziata dei rifiuti a Massa Lubrense ed alla società Terra delle Sirene. Sarebbe bastata una semplice telefonata per chiarirle le idee in merito e per non confondere i lettori.

Terra delle Sirene è una società che funziona benissimo e che assicura grazie alla collaborazione dei nostri concittadini massesi standard di differenziata superiori al 70% in termini quantitativi e di qualità della differenziata altissima visto che recentemente abbiamo ricevuto proprio sulla qualità della differenziata due premi dai consorzi nazionali per la raccolta della carta e per gli imballaggi in plastica.

Quanto alla questione societaria tengo a precisare che Terra delle Sirene è una società per azioni e non una società consortile e che le quote azionarie sono detenute al 50% dal Comune di Massa Lubrense e per il restante 50% dal comune di Vico Equense. Da diversi anni questo socio ha ritenuto di non affidare il servizio alla società “in house” ma di appaltarlo all’esterno ad una società privata.

Il Comune di Massa Lubrense, invece, si avvale del servizio di Terra delle Sirene ed ha già deliberato in Consiglio Comunale l’acquisto di quote della società Penisola Verde insieme al Comune di Sorrento ed a quello di Piano di Sorrento al fine di realizzare economia di scala ed in modo da formare un sub ambito previsto dalle attuali normative per il servizio di raccolta in Penisola Sorrentina.

La procedura di acquisto delle quote di Penisola Verde è ormai in una fase avanzata e proprio la prossima settimana ci sarà un incontro tra le tre amministrazioni coinvolte con i propri sindaci ed i segretari generali per formalizzare gli ultimi atti.

Per quanto riguarda Terra delle Sirene si tratta di una società efficiente ma in liquidazione. Tale stato perdura perché la società vanta dei crediti dal Comune di Vico Equense per diverse centinaia di migliaia di euro e la questione è al vaglio della giustizia civile con la possibilità a breve tempo di un pignoramento delle somme vantate.

Per quanto riguarda i controlli sulla società tengo a ribadire che gli stessi avvengono come di routine attraverso un proprio co-liquidatore di nomina del Comune di Massa Lubrense, di un collegio sindacale che relaziona come per legge ed attraverso i controlli del socio Comune di Massa Lubrense.

Quanto a definire la situazione di Massa Lubrense come il caos trovo la cosa quantomeno eccessiva e sicuramente non veritiera”.

Sonia Bernardo

Assessore all’ Ecologia del Comune di Massa Lubrense

In allegato il video del consiglio comunale del 28 dicembre scorso nel quale si parlava della vicenda e il confronto fra Lello Staiano e Fiorentino dal quale poi è partito l'articolo di Positanonews.

