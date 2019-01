Massa Lubrense e Pompei sconvolte per la tragedia di Cardito. Dramma della povertà

Massa Lubrense e Pompei sconvolte per la tragedia di Cardito . I genitori , come ha anticipato Positanonews, vivevano a Massa Lubrense a Sant’Agata alla Pulcarelli, dove fino a un paio d’anni fa sono stati i bambini, c’è grande dolore fra le mamme . L’ex marito, padre delle figlie, era originario di Pompei. Valentina Casa è originaria di Massa Lubrense con una vita difficile, è cresciuta con i fratelli, con la madre e la zia, dopo la separazione. In una piccola casetta al centro, dieci anni fa già ha perso un bambino, ma questa tragedia è immane . E’ inebettita quando i poliziotti la prelevano dalla casa dell’orrore e la portano al commissariato di Afragola. Viene sentita per tutta la notte dagli agenti che poco dopo danno esecuzione al decreto di fermo a carico del compagno, accusato di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio . Su di lei al momento nessuna accusa. Un dramma della povertà, non si spiega, fra l’altro, in altro modo il trasferimento a Cardito.

«Siamo sconvolti, è orrore allo stato puro». Così don Maurizio Patriciello, parroco del Parco verde di Caivano, descrive i propri sentimenti commentando la notizia dell’omicidio del bimbo di 7 anni avvenuto nel vicino comune di Cardito, in via Marconi, a soli 3 km dalla sua parrocchia. Don Patriciello spiega di conoscere la madre di Tony, il 24enne figlio di padre tunisino e madre italiana sottoposto a fermo per omicidio volontario aggravato.

Parlando con l’Adnkronos, padre Maurizio mette subito in guardia sulla «nazionalità» del fermato: «Ha il cognome tunisino – spiega – ma è italianissimo. Suo padre era tunisino ma è scomparso da tanti anni. Purtroppo sono bastati il suo nome e cognome per allertare subito un certo tipo di persone, ho letto anche su Facebook commenti spiacevoli. Ma d’altra parte, quando il male ci fa così male, si resta sbigottiti».

Don Maurizio Patriciello si dice «sconvolto» dalla notizia: «Conosco la mamma e il fratellino piccolo del ragazzo, è una famiglia povera con problemi economici. Un mio confratello a Crispano si è preso cura di loro, li ha aiutati. Il fratello piccolo è un bambino splendido, educato buono. Quando arrivano notizie del genere si resta sgomenti, ci sono tante domande che restano inevase. Resta il mistero grande del male», conclude.