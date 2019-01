Massa Lubrense. Tra poche settimane il comune inaugurerà un info point per migliorare l’offerta turistica

Massa Lubrense. Il vicesindaco Giovanna Staiano ha annunciato che nelle prossime settimane il comune inaugurerà un info point turistico in un luogo strategico di Sant’Agata sui Due Golfi, cioè in Piazza Ludovico da Casoria, un punto cruciale perché lì arrivano tantissimi turisti sia con i mezzi pubblici che privati. La scelta è stata dettata dalla volontà dell’amministrazione comunale di promuovere Massa Lubrense e di offrire ai visitatori una precisa informazione su tutte quelle che sono le offerte, come ad esempio i vari eventi previsti, le escursioni che è possibile intraprendere, le varie iniziative culturali in modo da far conoscere al turista non solo la bellezza paesaggistica ma anche la storia e la cultura del territorio. L’info point fornirà, quindi, servizi di informazioni e assistenza ai turisti, distribuirà opuscoli e guide ed altro materiale che permetterà di vivere una vacanza il più consapevole e ricca possibile