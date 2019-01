MASSA LUBRENSE. La mamma del piccolo di appena 7 anni morto domenica per le percosse subite che era originaria della penisola sorrentina, come ha anticipato a livello nazionale Positanonews ieri , ha chiesto al magistrato, dopo un’interrogatorio durato tutta la notte , ha chiesto di essere accolta a Sorrento da Padre Carmine. Al momento stretto riserbo sulla vicenda anticipata dal nostro giornale, nonostante nessuno sembrava crederci.

V. C. 30enne nata a Vico Equense ma poi trasferitasi a Massa Lubrense, ha avuto il bambino e la sorella maggiore di 8 anni da una precedente relazione con un uomo anch’egli della penisola sorrentina. Da qualche tempo aveva poi stretto una relazione con il 24enne di origine tunisina Tony Sessoubti Badre con cui era andata a vivere a Cardito, cittadina del napoletano dove si è verificata la tragedia.

Il giovane questa mattina è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio. Nei suoi confronti pesano le accuse della sorellina del piccolo morto per le botte subite che al momento è ricoverata al Santobono di Napoli. Anche lei, infatti, sarebbe stata picchiata senza pietà tanto da avere il volto gravemente tumefatto. “Ci ha picchiati Tony a me e al mio fratellino. Ha cominciato ieri e poi è andato via”. Il racconto choc della bambina.

E presso l’ospedale di Napoli si è recato questa mattina anche il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, che abbiamo contattato telefonicamente. “Siamo sotto choc per l’accaduto – ha spiegato -. Siamo vicini alla famiglia colpita dal grave lutto e per assistere per quanto possibile la bambina. Per ora non sappiamo se i funerali del piccolo saranno celebrati a Massa Lubrense”.

Dopo il ricovero al Santobono la piccola era silenziosa, assente. Colpa del trauma psicologico, anche se i medici hanno comunque voluto escludere danni neurologici e hanno eseguito una Tac alla testa. Il referto parla di “trauma cranio-facciale e contusioni multiple per il corpo”. “La piccola – si legge ancora – è vigile e cosciente, non ha deficit motori e le indagini praticate non hanno evidenziato lesioni d’organo. Tuttavia, le condizioni cliniche e psicologiche impongono un continuo monitoraggio delle funzioni vitali da parte del personale di reparto”.

Sulla donna non pende alcuna accusa anche se i magistrati stanno vagliando anche la sua posizione verificando se era o meno presente al momento dell’omicidio.

“Ho conosciuto la mamma durante le mie attività – dice Roberta d’ Esposito di Mamme al Centro -, mi sembrava una persona normale, ha fatto delle feste con noi e un corso pre parto. Sono sconvolta da questa vicenda”