Massa Lubrense , incidente in Via IV Novembre. Auto nel muro, attenti alle strade bagnate . Immediato e professionale intervento del 118 di Sant’ Agnello . Il conducente è stato trasportato in ospedale a Sorrento con qualche ferita . Ci segnalano vari piccoli incidente fra Vico Equense e le due costiere, Penisola sorrentina e Costiera amalfitana, per le strade bagnate