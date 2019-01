Massa Lubrense . Una famiglia pronta a chiedere affido le bimbe sopravvissute a Cardito, Balduccelli dal Giudice , Una famiglia di Massa Lubrense, paese di cui è originaria Valentina Casa, la madre dei tre bambini, si è detta disponibile a chiedere l’affido delle piccole di sette e quattro anni miracolosamente sopravvissute alla tragedia consumatasi domenica pomeriggio a Cardito.

Il sindaco Lorenzo Balducelli che ieri, dopo aver preso parte a una riunione nella sede della Città metropolitana di Napoli, si è precipitato prima al Santobono e poi al Tribunale per i minorenni. Nell’ospedale il primo cittadino si è sincerato delle condizioni della bambina ferita, mentre negli uffici giudiziari partenopei ha avuto un faccia a faccia con i magistrati. Top secret i contenuti dell’incontro. Stando a quanto trapelato dalla sede municipale di Massa Lubrense, comunque, durante il summit si sarebbe parlato anche della famiglia pronta a ospitare le bambine: si tratterebbe di una coppia particolarmente scossa dalla vicenda in cui sono coinvolti i figli di Valentina Casa. «Sono profondamente addolorato come uomo e soprattutto come padre – ha aggiunto il primo cittadino, accompagnato a Napoli dall’assistente sociale Antonella Apuzzo e dal vicario generale della diocesi don Mario Cafiero – Per il resto, i medici del Santobono ci hanno garantito che le condizioni della bambina sono buone e che la piccola è costantemente monitorata: per noi è un sospiro di sollievo».

Intanto continuano le indagini della magistratura su questa vicenda inquietante.