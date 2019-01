Massa Lubrense: A breve inizieranno i lavori di manutezione -Spesi circa 700 mila euro

Massa Lubrense- Settecentomila euro di interventi di manutenzione su tutto il territorio comunale già affidati e che dovrebbero partire nel giro di qualche settimana.

E’ stato un fine d’anno estremamente impegnativo per il settore manutenzione del Comune di Massa Lubrense diretto dall’ingegnere Monica Coppola e l’inizio del 2019 non sarà da meno, visto i cantieri che si dovranno seguire sul territorio.Interventi che spaziano dalle scuole alla viabilità, passando per la pubblica illuminazione alla regimentazione delle acque.

Si va dal Campo sportivo Cerulli dove sarà finalmente rinnovato l’impianto di illuminazione del terreno di gioco e che sarà sostituito con un moderno impianto a basso consumo energetico con tecnologia a led. Sempre per il campo sportivo comunale si prevede l’impermeabilizzazione degli spalti in cemento prefabbricato in modo da evitare le infiltrazioni di acqua che hanno interessato i locali sottostanti con la palestra e gli spogliatoi.

Sul fronte scolastico sarà completamente rifatta la tettoia di ingresso del plesso scolastico di Pastena e sarà installato un moderno impianto di pannelli fotovoltaici con in recupero dell’energia elettrica. L’impianto avrà una capacità di 5.5 chilowatt.

Sempre sul fronte degli edifici scolastici completati i lavori di rifazione totale dei bagni della scuola dell’infanzia del plesso don Milani di Massa Centro che saranno consegnati prima dell’apertura delle scuole dopo la pausa per le festività natalizie. La ditta incaricata ha lavorato proprio durante le festività in modo da non intralciare il normale funzionamento delle lezioni per i più piccoli.

Nuovo impianto di pubblica illuminazione per via Discesa di Puolo dalla strada provinciale Sorrento – Massa Lubrense fino alle rampe di Puolo. L’impianto verrà alimentato con una nuovo allaccio alla rete ENEL per non gravare né sull’impianto

a monte né su quello a valle. Altri interventi sulla pubblica illuminazione sono previsti per via Aragona tra San Francesco ed Acquara , via San Nicola sempre ad Acquara e Via Zaccagnia nella frazione di Santa Maria. Manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione e sostituzione del quadro elettrico in via Regina Margherita a Pastena ed a via San Sossio a Monticchio.

Interventi sono previsti anche per le strade : via Amerigo Vespucci a Nerano nel tratto dissestato a causa delle radici degli alberi, via Reola a Pastena con il rifacimento dell’intero tappetino, via Botteghe di Sopra a Torca dalla Piazza di Torca all’uscita della strada principale per Sant’Agata. Pavimentazione in cemento listata con mattoncini

rossi in via Croce a Sant’Agata e sistemazione di alcuni tratti dimuratura di via Bagnulo a San Francesco e pavimentazione incemento listata attualmente dissestata e rifacimento del tappetino stradale di via Murat nel borgo dell’Annunziata. Ripristino della sicurezza veicolare e pedonale invia discesa di Puolo con apposizione di barriera stradale nel primo tratto a partire dalla provinciale e ripristino del tratto di parapetto stradale crollato con sistemazione in alcuni puntidella pavimentazione in arenaria attualmente sconnessa.

Tra Sant’Agata e Santa Maria della Neve nel tratto terminale della strada che conduce all’istituto Casa della Madonna verranno installati 300 metri lineari di fogna pluviale che serviranno a migliorare la regimentazione delle acque bianche nell’intera zona.

Saranno anche adeguati alle norme di sicurezza i locali tecnici del piano seminterrato della scuola Pulcarelli di Sant’Agata ed il locali del piano terra dell’edificio comunale adibiti in caso di emergenza a Centro Operativo Comunale della Protezione Civile.

Per quanto riguarda i beni culturali un intervento verrà eseguito nei locali diruti annessi alla Cappella di Sant’Anna a Pietrapiana dove oltre al recupero dei locali verrà ricavato un bagno.

“Abbiamo avuto un fine d’anno particolarmente intenso di lavoro per la struttura comunale -dichiara il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli- ed in particolare per il settore manutenzione dove dall’assessore Davide Insigne al nuovo responsabile di l’ingegnere Monica Coppola hanno lavorato tutti alacremente per progettare ed impegnare le cifre necessarie ad una serie di interventi di manutenzione non più procrastinabili per tutto il territorio comunale. L’ufficio ha anche provveduto all’affidamento dei lavori che sono tutti coperti dal bilancio comunale, per cui nelle prossime settimane partiremo anche con i cantieri”.

Realizzazione di impianto di illuminazione con tecnologia led del campo

sportivo comunale “Marcellino Cerulli”

€ 43.000,00

Sostituzione dei fari e realizzazione della nuova

linea elettrica

Intervento di manutenzione straordinaria (impermeabilizzazione) delle

gradinate del campo sportivo comunale “Marcellino Cerulli”

€ 41.480,00

Eliminazione delle infiltrazioni dagli spogliatoi e

dal locale sottostante le gradinate del campo a

mezzo di specifico intervento di impermeabilizzazione degli elementi prefabbricati.

Realizzazione di un tratto di fogna pluviale in via Casa della Madonna e via Pontone

€ 65.000,00

realizzazione di 300 ml di nuova fogna pluviale nel

tratto terminale di via Casa della Madonna

Sistemazione della sede stradale e delle cordolature perimetrali in pietrame di

alcuni tratti di strade comunali: via Croce – via Bagnulo e via G. Murat

€ 65.000,00

pavimentazione in cemento listata con mattoncini

rossi in via Croce – sistemazione di alcuni tratti di

muratura di via Bagnulo più pavimentazione in

cemento listata attualmente dissestata –

rifacimento del tappetino stradale di via Murat

Interventi di manutenzione straordinaria alla tettoia in legno della scuola di

Pastena

€ 35.000,00

sistemazione della tettoia in legno con

sostituzione della travi imbarcate e realizzazione,

nella parte al sud del manto di tegole, di un

impianto fotovoltaico integrato da 5,5 kw ( tegole

fotovoltaiche) da allacciare alla rete enel per lo

scambio sul posto

Impianto di pubblica illuminazione via Discesa di Puolo € 79.000,00

Ripristino dell’intero impianto – dalla strada

provinciale fino alle tese, dove l’impianto verrà

realizzato ex novo – L’impianto verrà alimentato a

mezzo di una nuova fornitura per non gravare né

su quello a monte né su quello a valle –

Sistemazione di un tratto di parapetto stradale crollato in via Puolo –

installazione barriera stradale e revisione di alcuni tratti della pavimentazione

in pietra arenaria

€ 70.000,00

Ripristino della sicurezza veicolare e pedonale in

via discesa di Puolo con apposizione di barriera

stradale nel primo tratto (a partire dalla

provinciale) e ripristino del tratto di parapetto

stradale crollato – sistemazione in alcuni punti

della pavimentazione in arenaria sconnessa.

Impianti di pubblica illuminazione via Aragona – via San Nicola – via Zaccagnia

€ 65.000,00

Ripristino dell’intero impianto di via Aragona e via

zaccagnia – sistemazione dell’impianto di via S.

Nicola –

Interventi da eseguirsi sugli impianti di pubblica illuminazione di via Regina

Margherita, via San Sossio ed altre strade comunali

€ 60.000,00

Sistemazione dell’impianto di via Regina

Margherita, compresa la sostituzione del quadro;

impianto illuminazione in via San

Sossio,

Adeguamento locale centro operativo comunale

€ 4.000,00

interventi necessari a rendere energeticamente

indipendente il locale avente sede nella casa

comunale (piano terra ) e destinato a sede del

centro operativo comunale di protezione civile

Sistemazione della pavimentazione in asfalto di alcunestrade e tratti di strade

comunali: via Amerigo Vespucci, via Reola a Pastena, via Botteghe di sopra

€ 60.000,00

rifacimento del tappetino stradale dell’intera via

Reola a Pastena; di alcuni tratti dissestati a causa

delle radici degli alberi di via Amerigo Vespucci; di

via Botteghe di sopra dalla piazza di Torca fino

all’uscita sulla strada principale che da Sant’Agata

porta a Torca

Adeguamento delle norme di sicurezza e riqualificazione del piano seminterrato dell’edificio scolastico comunale Pulcarelli sito in via Reola a Sant’Agata euro 65 000

Cappella di Sant’Anna in località Pietrapiana, progetto per il recupero del piccolo immobile al fine di garantirne la conservazione e di ricavare un piccolo w.c. per la Cappella, che allo stato attuale risulta priva di servizio igienico euro 40 000