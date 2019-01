Massa Lubrense: Approvato im disciplinare per la raccolta rifiuti

Approvato dalla Giunta Comunale un disciplinare per la differenziazione dei rifiuti in occasione di sagre e feste di piazza. L’iniziativa è stata proposta dall’assessore all’ecologia del Comune di Massa Lubrense, Nunzia Sonia Bernardo.

“Il disciplinare nasce dalla consapevolezza che tra le mura domestiche e nelle attività commerciali, turistiche ed artigiane del nostro paese -dichiara l’assessore Nunzia Sonia Bernardo- vien fatto un ottimo lavoro nella separazione dei rifiuti con una differenziazione di grande qualità come recentemente ci è stata riconosciuto dai Consorzi nazionali con un premio. Durante le manifestazioni pubbliche ed in particolare nello svolgimento delle sagre, invece, si assiste ad una produzione di grandi quantità di rifiuti, purtroppo indifferenziati. Questo disciplinare nasce proprio allo scopo di porre rimedio a tale problematica – continua l’assessore Bernardo- Abbiamo elaborato, con la collaborazione del direttore tecnico arch. Antonino di Palma della società Terra delle Sirene, un disciplinare di cui saranno informati i diversi organizzatori di sagre e feste di piazza. Per essere incisivi abbiamo previsto una cauzione che dovrà essere versata in occasione della consegna dei contenitori per i rifiuti e che sarà restituita al verificarsi di una corretta differenziazione o, in caso contrario, incamerata.

Questo provvedimento è importante anche a fini educativi per i nostri ragazzi ai quali serve un esempio anche di coerenza : non possiamo essere virtuosi nelle mura domestiche e poco attenti all’ambiente in occasione di feste o sagre. A questo scopo -conclude l’assessore Nunzia Sonia Bernardo- chiediamo la collaborazione di tutti quei cittadini che con grande sacrificio ed impegno organizzano momenti conviviali nelle nostre piazze rallegrando in specie le serate estive”.