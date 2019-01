Massa Lubrense, appello ai cittadini di Attilio Gargiulo “Facciamo della città un comune a 5 stelle”

La politica in Penisola Sorrentina comincia a muoversi. Due comuni al voto, Meta di Sorrento e Massa Lubrense . Come già annunciato precedentemente, sembra che a Massa Lubrense la campagna elettorale per le prossime amministrative del 2020 stia già entrando nel vivo. Infatti apprendiamo da un annuncio fatto sulla pagina Facebook del Meetup massese che, Attilio Gargiulo, moderatore del Meetup in questione vicino al M5S, Guardia Venatoria Volontaria e tra i primi a denunciare i lavori a via Campanella, alla quale poi seguirono denunce del WWF e di Italia Nostra, vedendo la mobilitazione anche di Parlamentari del M5S , cosi si è espresso :

“Buongiorno a tutti, mi chiamo Attilio Gargiulo, sono nato il 27 ottobre 1961 a Massa Lubrense. Sono iscritto alla piattaforma Rousseau, seguo con interesse il M5S. Sono anche moderatore del MeetUp Massese, e sono qui a chiedere a tutti Voi Concittadini di unirci per presentare alle prossime elezioni amministrative del 2020 a Massa Lubrense, una lista certificata del M5S.

E’ arrivata l’ora di dire basta alla politica fatta sempre dalle stesse persone, ed è per questo, in particolare, che mi rivolgo non solo ai Giovani ma a tutti i Massesi e, particolarmente, a chi da anni si è allontanato dalla Politica e a chi non va più a votare perché stanco delle solite “chiacchiere”. Il M5S ci sta mostrando che la Politica, quella buona, deve partire dal basso, dal popolo. Uniamoci per dare il nostro fattivo contributo alla formazione di questa lista. Io sono a disposizione. Il mio numero di telefono è 3276668184. Forza, facciamo di Massa Lubrense un Comune a 5 Stelle con i Massesi al primo posto.”

Potrebbe la lista del M5S, qualora si formasse, essere la terza lista che concorrerà all’agone politico massese del 2020, presumendo che sia Lorenzo Balducelli, attuale Sindaco e Lello Staiano, attuale capogruppo minoranza Consiliare, concorreranno con loro liste civiche?

Un in bocca al lupo da Positanonews ad Attilio e a tutti i cittadini