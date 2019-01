Massa Lubrense allo sbando. La raccolta rifiuti rimane ancora un’incognita

Non si sa ancora cosa succederà alle procedure riguardanti la raccolta differenziata a Massa Lubrense. Terra delle Sirene Spa, l’azienda dedita ai servizi eco ambientali e del territorio che è anche la società consortile tra il comune di Vico Equense e quello di Massa Lubrense è abbastanza in difficoltà. Il problema principale è che il Comune di Vico rifiuta il servizio offerto dall’azienda ed anzi vuole proprio lo scioglimento aziendale. Siamo arrivati a tal punto che entro il 28 Febbraio deve essere necessariamente trovata una soluzione altrimenti il Comune di Massa Lubrense finirebbe per perdere il servizio rifiuti. Il caos si è abbattuto anche nel Consiglio Comunale dove il capogruppo dell’opposizione Lello Staiano ha chiesto esplicitamente se sono stati effettuati dei controlli sulla società e, addirittura, non sono stati in grado di rispondergli. Ordunque la situazione rimane piuttosto agitata e compromessa in quanto c’è il concreto rischio che Massa Lubrense inizi l’anno nel modo peggiore senza alcun piano sui rifiuti.