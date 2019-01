Marisa Cuomo e Andrea Ferraioli la coppia del vino in Costa d’ Amalfi , lei su wine spectator, lui presidente a Salerno

Marisa Cuomo e Andrea Ferraioli la coppia del vino in Costa d’ Amalfi . Non possono mancare nel “Food and wine” di Positanonews, la nostra seguitissima rubrica di Enogastronautanews, con anche un blog e una sezione sul primo giornale online nativo locale della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. Qui parliamo solo di gusto e in quest’ambito va dato risalto. Le ultime news di lei su wine spectator, lui presidente a Salerno meritano, anche perchè abbiamo avuto modo di conoscerli e parlare con loro della loro vita , tanto è bastato per apprezzarli più di ogni redazionale…

Abbiamo avuto il piacere di incontrarli proprio a Positano alla Taverna del Leone e abbiamo visto persone che lavorano sul territorio e hanno trainato la “Montiera” amalfitana e ci sanno fare anche con le interviste..

«Non so come parlare del vino. So solo come fare il vino», bell’incipit di Winespectator di Marisa Cuomo . E a far manforte alla moglie Andrea Ferraioli, nominato presidente del Consorzio Vini Salerno “Non voglio fare un vino migliore del prossimo. Voglio fare un vino che racconta la storia del nostro territorio”.

Una storia lunga questa, del paese che non c’è, un paese bellissimo, che arriva sin sotto Agerola, con sentieri, come quello dell’amore che abbiamo fatto, che si affaccia su Praiano e scende sin giù il mare il quel Fiordo che racconta le storie fra Anna Magnani e Rossellini che fanno ancora eco e rivorremmo sentire…

Ma parliamo di bellezza, con questa nostra riflessione, vogliamo dare merito a una coppia del vino unica nel suo genere da quando nel 1980 comprarono vigneti strappati a queste terrazze che sono patrimonio UNESCO , una decina d’ettari, altra uva acquistata da una settantina di produttori , quasi trenta dipendenti, una guida che fa turismo per noi emozionale ed esperienziale fra qui , Positano e Ravello si sviluppa in modo notevole ed alternativo alla massa.

Hanno fatto i passi giusti, il guru Luigi Moio, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere . Ora ha nove vini, quasi diciasettemila bottiglie. Il Fiorduva, da Ripoli, Fenile e Ginestra, lo troviamo in tutti i locali di pregio, auguri e complimenti dalla pagina Enogastronautanews di Positanonews .