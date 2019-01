Maori: La Lega interviene sulla vicenda De Iusola – ” Capone è l’unico responsabile”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Lega della Costiera Amalfitana, sulla vicenda dell’istituto di Via De Iusola a Maiori.

I responsabili della Lega della costiera amalfitana, in relazione alla vicenda che sta riguardando il plesso scolastico di Via De Iusola in Maiori, comunicano di essere fortemente meravigliati ed offesi dalle dichiarazioni esternate pubblicamente dal sindaco Antonio Capone.

Invero, il prefato sindaco, pur avendo piena conoscenza e consapevolezza dello stato di pericolosità e fatiscenza in cui versa il plesso scolastico, già oggetto di innumerevoli discussioni e liti tra l’amministrazione comunale e tanti genitori degli alunni che lo frequentano, ha preferito addossare la responsabilità di un trasferimento di classi ad alcuni genitori e politici “poco lungimiranti”.

Ebbene, se essere poco lungimiranti significa correre dei rischi oggi per stare meglio domani, allora possiamo confermare di essere stati poco lungimiranti perché, con un nostro esposto indirizzato ai NAS, abbiamo garantito la messa in sicurezza di centinaia di bambini, che hanno il pieno diritto di frequentare una scuola che rispetti tutte le norme in materia di igiene e sicurezza.

Di contro però, alla poca lungimiranza si contrappone uno scarso senso di responsabilità da parte di chi, già da tempo, sa che quell’istituto scolastico necessita di interventi strutturali seri, tanto da averne già previsto il completo abbattimento.

Dunque, unico responsabile dei gravi disagi che dovranno affrontare i genitori, a causa dell’improvviso spostamento degli alunni, è solo ed esclusivamente il sindaco di Maiori, sig. Antonio Capone, il quale, proprio per via della sua scarsa lungimiranza, non è stato in grado, nel tempo, di organizzare un serio e sereno spostamento graduale degli alunni altrove, trovandogli una giusta collocazione, ben sapendo delle notevoli carenze strutturali dell’istituto di Via De Iusola, che egli stesso ha più volte denunciato in passato.

Conoscendo i repentini cambiamenti di idee del sig. Capone, siamo convinti che non verrà adottata la soluzione delle lezioni pomeridiane ma che verrà praticata una soluzione che non crei disagi ai genitori ed agli alunni.