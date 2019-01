Maiori, vicenda scuola contestato Capone . Casola “Perchè tanta rigidità? Per avere i fondi?

Maiori, Costiera amalfitana. Positanonews cerca di andare dietro le notizie o almeno di far riflettere e scriviamo le cose senza avere altri interessi, a differenza di qualcun altro… Questa mattina ncontro al Comune voluto dai genitori della scuola primaria e chiesto dalla presidente del Consiglio d’Istituto Adele Laudano dopo l’atto del Prefetto di Salerno in seguito alla verifica del NOE alla scuola di via De Jusola . Il verbale del 7 gennaio mette in evidenza problemi agli infissi, porte e finestre. La scuola l’amministrazione vorrebbe abbatterla e ricostruirla per un project financing con 75 box auto, progetto che vede la Gemar di Piano di Sorrento

Il sindaco Antonio Capone non è sembrato convincente e non sono mancate le contestazioni.

A giorni si organizzerà il trasferimento delle dieci classi delle primarie a Via Capitolo, dove si toglierebbero laboratori, per poi adeguare lo stabile Stella Maris, che è una soluzione già prospettata

Quello che nessuno dice che la vicenda nasce già da prima “Prescrizioni impartite 4 anni fa come mai non sono state attuate e comunque per le scuole ce la proroga al 31 dicembre 2919, perché tanta rigidità – dice Aniello Casola – . Non sarà perché occorre motivare l’intervento in corso di finanza di progetto per ottenere i fondi dalla Regione Campania?”

I fondi , che poi si sono persi, o qualche altro motivo? Perchè creare tanto disagi alle famiglie se, come dice l’ingegner Casola, c’era una proroga, e perchè non si è intervenuti prima se si poteva risolvere in tempo questa problematica?

Una vicenda che lascia perplessi, in tutti questi anni si potevano tranquillamente risolvere questi problemi se proprio ci si teneva tanto alla sicurezza…

Ma, poi, altra stranezza, questi box a Maiori, a differenza di Positano e Amalfi, non sembrano andare a ruba e non sembrano essere davvero tanto necessari..

E le opposizioni che fanno e dicono? Stanno a guardare?

