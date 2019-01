Maiori: Trasferimento temporaneo delle classi delle Elementari presso l’edificio scolastico di via Capitolo

Si è tenuto stamattina presso Palazzo Mezzacapo un incontro richiesto dai genitori degli alunni delle scuole elementari di Maiori per discutere sulla questione del trasferimento di alcune classi presso l’edificio scolastico di via Capitolo.

Tale trasferimento si rende necessario in quanto, a seguito di verifica del Comando Carabinieri N.A.S. di Salerno al plesso scolastico di via De Iusola – avvenuta su segnalazione ed esposti presentati da alcuni genitori e politici poco lungimiranti del luogo – è stato redatto, in data 07 gennaio c.a., un verbale dal quale emergono alcune criticità, in parte riguardanti la sicurezza di porte e finestre, in parte di carattere strutturale.

Premesso che il rifacimento del plesso scolastico sito in via De Jusola rappresenta la priorità del programma della mia amministrazione e che, al fine di garantire la fruizione di una struttura adeguata alle esigenze dell’utenza scolastica e conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza, entro dicembre 2019 inizieranno i lavori di demolizione e ricostruzione della nuova scuola.

Tuttavia, per scongiurare la chiusura del plesso alla luce delle attuali prescrizioni, ho chiesto al Prefetto di Salerno di convocare un tavolo tecnico alla presenza di Vigili del Fuoco, ASL ed Ispettori di Pubblica Sicurezza per tentare di trovare una soluzione al problema nel più breve tempo possibile.

Allo stato attuale lo stabile di via De Iusola non può ospitare una popolazione scolastica superiore alle 100 persone e, pertanto, l’unica ipotesi praticabile nell’immediato è quella di mantenere aperto il plesso solo per le classi delle scuole materne, preservando inalterato il servizio mensa.

Durante l’incontro di stamane, mi sono pubblicamente impegnato a trovare una collocazione idonea per accogliere temporaneamente le classi delle elementari e, anche nel rispetto delle istanze provenienti dai genitori, evitando la doppia turnazione che causerebbe ulteriori disagi ai discenti.

I tecnici comunali stanno già effettuando i sopralluoghi necessari a far sì che il plesso di via Capitolo possa ospitare tutte le classi delle elementari in via temporanea, in attesa che si compiano i lavori di adeguamento dello stabile Stella Maris, dove in un secondo momento, potranno essere accolte tutte le classi elementari e materne e sarà garantito anche il servizio mensa.

Nel frattempo confermo la mia disponibilità ad accogliere tutte le istanze e gli eventuali suggerimenti provenienti dai rappresentanti degli organi collegiali d’Istituto e da chiunque voglia apportare un contributo costruttivo alla risoluzione del problema.