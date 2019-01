Maiori lutto per Rina Apicella, la madre della giornalista Giovanna Dell’Isola

Maiori , Costiera amalfitana . Lutto per Rina Apicella, la madre della giornalista Giovanna Dell’Isola. Lo apprendiamo da Sigismondo Nastri, storica firma della Costa d’ Amalfi

«Siamo rimasti molto rattristati per questa perdita, dolorosa non solo per i familiari, anche per quanti conoscevano la signora Rina e le volevano bene – scrive -. Perché era persona straordinaria, buona, gentile, generosa, stimata e apprezzata da tutti.

Non so dire quante volte l’ho vista, dal mio terrazzo, di primo mattino, anche quando le condizioni fisiche le imponevano di appoggiarsi al bastone o al braccio della figlia Giovanna, recarsi a messa nella vicina chiesa delle Suore. La domenica, invece, ci ritrovavamo alle 10.30, a San Domenico, seduti al primo banco: lei, mia moglie, io.

Mi mancherà a ferragosto la melanzana col cioccolato, preparata da lei, della quale immancabilmente mi faceva dono: la più buona che abbia mai mangiato».

Lunedì 14 gennaio i funerali nella Collegiata di Santa Maria a Mare, partendo dalla casa dell’Estinta, in via Nuova Chiunzi, alle 9.

Ai Giovanna , che conosciamo da decenni dai tempi di E’ Costiera, ai figli Angelo, Monica e ai parenti tutti le condoglianze della redazione di Positanonews