Maiori, lavori all’acquedotto: interruzione idrica da lunedì 21 gennaio

Il Comune di Maiori ha diramato quest’oggi un avviso pubblico, in cui si informa la cittadinanza che a causa di lavori di somma urgenza alla linea di adduzione principale dell’acquedotto, il giorno lunedì 21 gennaio, dalle ore 23 alle 13 del 22 gennaio, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile su tutto il territorio comunale. Tale disposizioni non valgono in caso di condizioni meteo particolarmente avverse.