Maiori, Costa d’ Amalfi L’Epifania chiude le festività natalizie e si concludono anche le tantissime manifestazioni che in questo periodo hanno animato i vari paesi della costiera amalfitana. Dopo Amalfi, Atrani e Agerola spettacolare la “Calata della Stella” a Maiori ieri sera Come da tradizione la discesa della stella fa da cornice all’arrivo dei Re Magi alla capanna della natività per rendere omaggio a Gesù Bambino dopo la celebrazione religiosa durante la quale verrà rimosso il Bambinello dal presepe, dalla Torre Normanna organizzato dall’Associazione “Stella del Mare” foto Piero Ruggiero