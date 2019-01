Maiori , ancora disagi per la scuola. Classi da spostare, domani summiti coi genitori

Maiori , Costiera amalfitana ancora disagi per la scuola. Classi da spostare, domani summiti coi genitori . Il plesso scolastico di Via De Jusola sembrerebbe non in regola per ospitare gli alunni per motivi di sicurezza, fra infissi e finestre non a norma .

Domani i genitori si vedranno col sindaco Antonio Capone, a chiedere l’incontro la presidente del Consiglio d’Istituto, Adele Laudano che ha avvisato anche il Prefetto di Salerno.

I ragazzi verrebbero trasferiti in aule di Via Capitolo, sottraendole ai laboratori, ma non basterebbe. Il Comune non vorrebbe intervenire in attesa della realizzazione del project financing di Via De Jusola, ma se vi è un imprevisto e i lavori non si faranno che fra dieci anni?