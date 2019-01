Madre costretta a portare il figlio disabile sulle spalle su e giù per le scale

Il bambino di 7 anni, Reece Rogerson, è affetto da una paralisi cerebrale e da una carenza ormonale che rende necessario un’assistenza H24. Per questo i genitori devono recarsi quotidianamente in ospedale per determinate cure mediche.

La famiglia vive al secondo piano di una palazzina nel comune di North Lanarkshire, dove ci sono varie rampe di scale dove la madre trasporta il figlio sulle spalle a causa di un disinteressamento da parte del comune.

La legge tutela le persone affette da gravi handicap fisici, ma in questo caso si è presa la libertà di lavarsene letteralmente le mani. Il video postato dai Rogerson ha spopolato sui Social britannici, tanto che molte persone chiedono giustizia.

I Rogerson si sono trasferiti, da 4 anni, in questa casa dove lo stesso Comune aveva assicurato che a breve si sarebbero eseguiti dei lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Cosa che non è mai avvenuta. I costi dovrebbero essere coperti per intero dal Comune, dichiarano i coniugi Rogerson, che si sono visti giungere la risposta che li dovevano pagare loro.

Attualmente si stanno vagliando soluzioni alternative per venire incontro alle esigenze del bambino e dei costi da sopportare. Ad oggi il piccolo viene ancora trasportato in braccio per riuscire a portarlo fuori di casa e recarsi in ospedale per le dovute cure.