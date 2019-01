MADICOSAPARLIAMO – GIMAX -CIMITERO STABIAE ANARCHIA E ABBANDO…. DI ANNAMARIA FARRICELLI

CASTELLAMMARE DI STABIA

CIMITERO ABBANDONO E ANARCHIA…

RIFLESSIONI E AMAREZZA

DI ANNAMARIA FARRICELLI

J’accuse. Cimitero di Castellammare di Stabia…………………..Anarchia e indifferenza; prepotenza e sopraffazione. Triste,amareggiata ed arrabbiata,per l’ennesima volta denuncio l’abbondono totale del cimitero di C.mmare. Laddove manca il rispetto per un luogo sacro, per quel filo che lega i morti con i vivi per “…quella corrispondenza d’amorosi ,sensi…”, significa che parliamo di un popolo senza ricordi,senza storia,senza civiltà,senza futuro !Da 25 anni mi sono trasformata in giardiniera,operatrice ecologica,per mantenere un tono di decoro e dignità a quel quadrato dove riposano i miei cari. Mani sanguinanti,ripristino continuo di piante,fiori,lumini rubati. Assoldare gli stessi addetti per poter sopperire a quelle potature per me impossibili .Dinanzi alle mie continue richieste di manutenzione delle aiuole,la risposta è semplice e generica: non ci sono giardinieri. !Di conseguenza,pago e ottengo !Oggi peró , S .Mario, onomastico del mio papà,un “addetto” molto attento,molto spontaneo,molto generoso,ha pensato bene di “sventrare” l’Evonimo fortunei” che piantai 25 anni fa alla morte di mamma. Un albero a forma di uovo,ben curato da me ,ma che la mano devastatrice di “non si sa chi” ,ha offeso,distrutto,deformato senza pietà!Mi chiedo come possa aver operato con una moto-sega,senza essere visto,sentito,controllato !A chi dava fastidio un albero a forma di uovo che,oltre ad abbellire,proteggeva i miei cari da occhi indiscreti. A chi faceva comodo chiudere gli occhi e permettere che una moto-sega entrasse ,offendesse e deturpasse un albero nano a fora di uovo?Chi è responsabile di tale scempio in un luogo dove si dovrebbe riflettere sul significato della vita per avvicinarsi alla morte con animo più leggero?Gli Stabiesi sembrano condannati ad essere e rimanere un popolo primitivo che riesce solo a crogiolarsi nella propria bestiale inciviltà !Mamma, papà,perdonate loro che non sanno quel che fanno! Auguri papà,ti voglio bene !