MADICOSAPARLIAMO FALSI TITOLI PER IL RUOLO D’INSEGNANTE – GIMAX

LE RIFLESSIONI DI FRANCESCA BORRELLI

Titoli #contraffatti per diventare insegnanti di ruolo. #Verdi: “Scandaloso, i colpevoli siano immediatamente licenziati. Basiti per l’assenza di controlli preliminari, indagini facciano emergere eventuali connivenze”

“Coloro che hanno presentato titoli falsi per diventare insegnanti di ruolo devono essere immediatamente licenziati”. Così il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli sul caso delle dieci insegnanti campane finite nel mirino dell’ufficio scolastico regionale e della Procura di Napoli. “Nessuna accondiscendenza nei confronti di chi ha barato. Qualora le responsabilità siano confermate dalle indagini, i colpevoli devono essere licenziati in tronco e perseguiti sul piano penale. Chi sceglie l’illegalità, oltre a non meritare un lavoro nel settore pubblico, non possiede i rudimenti di civiltà per poter assolvere al ruolo di insegnante”. “Ci lascia basiti, inoltre, l’assenza di controlli preliminari sui titoli presentati dagli aspiranti insegnanti di ruolo. Come è possibile che questi casi emergano solo a posteriori? la magistratura indaghi su eventuali connivenze all’interno degli uffici”, conclude Borrelli.