Dopo una lunga vita dedicata al lavoro e venuta a mancare in Sant’Agnello l’ex bidella delle scuole elementari di Piano di Sorrento Anna Mastrangelo vedova Esposito la piangono i figli Giovanni, Matteo, Reggino e Nunzio, la nipotina Anna, il fratello Gennaro, la cognata Concetta e nipoti tutti. Le esequie si sono svolti venerdi 11 nella parocchia dei Santi Prisco e Agnello. Per volontà non fiori ma opere di bene. Condoglianze dalla redazione positanonews