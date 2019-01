Luigi Celentano petizione online per le ricerche. Avvocato Alfano “disposto a seguire la vicenda”

Luigi Celentano appello per le ricerche con una petizione online e un Avvocato Luigi Alfano “disposto a seguire la vicenda”, come riferito da Positanonews, che per prima ha seguito la vicenda . Dal 12 febbraio 2017, il ragazzo, che frequentava Piano di Sorrento, ma viveva a Meta, con i genitori originari di Vico Equense è irrintracciabile. Come è possibile che sia scomparso non è comprensibile . Positanonews ha sentito la mamma , qualche giorno fa , che chiede di nuovo di fare le ricerche. Intanto emergono vari misteri , le coordinate , per esempio, che portano a Moiano , e abbiamo cercato con Laura Sciarrini ( nella foto ) e tanti misteri messi anche in una petizione online visto «che ad oggi il numero di telefono mobile di Luigi è ancora attivo, nonostante Wind disattivi un numero dopo 12 mesi più uno dall’ultima ricarica effettuata. L’utente è perennemente non raggiungibile con servizio di richiamata attivo, qualora dovesse tornare raggiungibile. Quindi l’ultima presunta ricarica non è di febbraio 2017. Il fatto che ci sia ancora linea, esclude anche che la sim sia stata distrutta». Si parla anche dell’utilizzo del profilo Facebook del ragazzo, su cui – a detta dei promotori della petizione – sono stati notati accessi recenti. «Noi vogliamo aiutarlo. Vogliamo dirgli che non è solo. Quantomeno vorremmo avere la certezza che sia in vita, che stia bene, anche se non volesse dire dove si trova o altro. E se non fosse lui vogliamo sapere la verità». Il ragazzo, a detta della madre, la signora Fulvia Ruggiero, era stato vittima di alcuni episodi di bullismo anche a Piano di Sorrento. Anzi, di peggio. Temeva di essere ucciso, nella versione fornita dal donna, chissà da chi e perché, come fu pure dichiarato ai microfoni di “Chi l’ha visto?”. Il padre cha detto che è stato ucciso, ma nessuno gli ha dato ascolto. Se le utenze sono attive chi le usa? Ecco il link della petizione