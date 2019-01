Luché l’ho scelto io. Polemiche sul Concerto di Capodanno, l’assessore Cobalto “La produzione del rapper chieda scusa”

Col suo gesto, deplorevole e che condanno fermamente, Luché ha deluso chi l’aveva scelto per salutare l’anno nuovo e ha fatto forte chi lo aveva criticato. Nessuno può permettersi di rivolgersi al pubblico in quel modo. Nessuno. Così come nessuno dovrebbe venire in piazza per fischiare un cantante dal primo momento in cui giunge sul palco, a quanto pare, in maniera provocatoria e premeditata.

Ritengo opportuno precisare che ho immediatamente comunicato alla produzione del rapper l’indisponibilità a corrispondere l’intero cachet e che dalla stessa ci attendiamo doverose scuse.