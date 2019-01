Luché le scuse ad Amalfi ecco cosa è successo a Capodanno. Per Luca Imprudente (vero nome), l’uomo della poesia cruda, la voce del ghetto che non vorrebbe restare tale, qualche fischio ha fatto perdere il controllo al 37enne rapper cresciuto a Marinella, quartiere di Napoli a pochi passi da Scampia, infastidito, ha incredibilmente interrotto la sua performance per individuare coloro che infastidivano l’esibizione. Dopo aver chiesto al suo fonico di stoppare la base, il cantante si è diretto sul fronte del palco, spingendosi persino sulle casse utilizzate per il trasporto delle strumentazioni, esclamando in vernacolo: «Chi è che fischia? Vieni qui che ti rompo la testa, dove sei?