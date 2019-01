Lotteria Italia premia la Campania . 5 milioni a Sala Consilina, milioni anche a Pompei e Napoli

Lotteria Italia 2019, la diretta dell’estrazione di questa sera è in pieno svolgimento su Rai Uno. Campania fortunata: tre dei cinque biglietti con premi di prima categoria (da 5 milioni di euro a 500mila euro) sono stati venduti nella nostra regione. I tre biglietti in questione – non ancora abbinati ai premi – sono i seguenti: E 265607, venduto a Pompei, in via Roma 59; E 449246, venduto a Napoli, in piazza Principe Umberto; G 154304 venduto a Sala Consilina, sulla A3 Salerno-Reggio Calabria. Gli altri due biglietti sono stati venduti a Torino, in corso Traiano 158 (P 386971) e a Fabro, sulla A1 Napoli-Milano (F 075026).

Amadeus guida la corsa all’estrazione che a cavallo della mezzanotte indicherà i nuovi milionari italiani durante la trasmissione I soliti ignoti come sempre ricca di star dello spettacolo a partire da Sabrina Ferilli. Grande attesa allora per i biglietti vincenti che saranno annunciati in studio davanti anche a Loretta Goggi, Frank Matano, Riccardo Rossi e parte del team di “Non ci resta che il crimine” e cioè Massimiliano Bruno, Alessandro Gassmann e Marco Giallini: saranno 205 i premi per un importo complessivo di oltre 16 milioni di euro. In questa edizione, ricordano dai Monopoli, sono stati venduti circa 7 milioni di biglietti (6.955.460). I premi dei 205 biglietti vincenti saranno così distribuiti:

Premi di prima categoria. Primo premio euro 5.000.000 – secondo premio euro 2.500.000 – terzo premio euro 1.500.000 – quarto premio euro 1.000.000 – quinto premio euro 500.000

Premi di seconda categoria. 50 premi da euro 50.000

Premi di terza categoria. 150 premi da euro 25.000 Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 75.500 euro. L’elenco dei biglietti vincenti sarà disponibile sul sito ufficiale.

LA SERATA IN TV

Stasera su Rai1 dalle 20.35, « Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia», l’appuntamento con lo show condotto da Amadeus, abbinato alla Lotteria Italia nella serata dell’estrazione finale dei biglietti fortunati. Nel corso della puntata verranno svelati i cinque biglietti vincenti e i premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro. La partita sarà giocata da un concorrente del game e coinvolgerà diversi personaggi dello spettacolo, Loretta Goggi, Sabrina Ferilli, Alessandro Gassman, Marco Giallini, Riccardo Rossi, Frank Matano, Alessio Boni, Massimiliano Bruni, Paolo Fox, ospiti della serata, sia nel ruolo di identità da svelare sia come protagonisti di un gioco che appassionerà il pubblico. I cinque biglietti di prima categoria verranno infatti abbinati a cinque personaggi che si sfideranno e, a seconda di come si classificheranno, determineranno l’ordine dei cinque premi. Una serata magica per festeggiare, come da tradizione, la Befana supermilionaria.

Senza Gratta e Vinci vendita ai livelli 2012. Il dato preciso dice 6 milioni e 955 mila biglietti venduti e il responso è netto: dal 2012 (quando si attestò a 6 milioni e 969 mila tagliandi), fa sapere Agipronews, la Lotteria Italia non faceva segnare un dato così negativo, inferiore del 19,1% alla vendita dello scorso anno. Improbabile che in soli dodici mesi gli italiani si siano così drasticamente distaccati da un prodotto che fa pur sempre parte del costume nazionale. Piuttosto, si può puntare l’attenzione sul grande assente di quest’anno: il gratta e vinci accluso al biglietto della Lotteria. Un abbinamento introdotto dal 2006 e che quell’anno generò subito la cifra record di quasi 16 milioni di biglietti venduti. Tanto che un comunicato dei Monopoli di Stato riportava: «La nuova formula di gioco, che ha legato il biglietto tradizionale della Lotteria Italia 2006 a una lotteria istantanea, ha incontrato l’evidente favore del pubblico che ha avuto la possibilità di partecipare contemporaneamente a due lotterie». Possibilità negata quest’anno, con evidenti conseguenze sulla vendita. Le regioni cha hanno accusato il maggiore calo, riferisce Agipronews, sono state Puglia (-27%), Calabria (-24,8%), Friuli (-24,7%) e Trentino-Alto Adige (-24,1%). L’appeal della Lotteria è rimasto invece vicino ai livelli dell’anno scorso in Basilicata (-7,6%) e Valle d’Aosta (-8,9%). Inferiore al dato nazionale anche il calo nel Lazio (-14,8%).

Lotteria Italia 2019 in pillole. Primo premio da 5 milioni di euro confermato per la Lotteria Italia 2018, l’estrazione è in programma domenica 6 gennaio, con l’abbinamento che verrà effettuato durante la trasmissione di Rai Uno “Soliti ignoti – il ritorno”. Per gli altri premi si dovranno attendere le decisioni del Comitato Lotterie, nella sede dei Monopoli di Stato: durante la trasmissione, riporta Agipronews, verranno annunciati i biglietti vincenti i premi di prima categoria, fra questi il primo da 5 milioni di euro, mentre i premi di seconda e terza categoria verranno stabiliti poco prima dell’inizio della trasmissione.

Vendite in calo – Quest’anno, ricorda Agipronews, sono stati venduti 6,9 milioni di tagliandi, con una raccolta prossima ai 35 milioni di euro e sono stati distribuiti premi giornalieri per 770.000 euro. Il dato segna un calo del 19% rispetto alla precedente edizione, quando furono staccati 8,6 milioni di biglietti. Per trovare un dato analogo bisogna risalire al 2012, mentre nelle tre edizioni scorse la soglia degli 8 milioni era stata sempre superata.

Gli anni d’oro, con “Carramba” l’edizione più ricca – Per trovare l’età d’oro della Lotteria bisogna risalire al periodo tra gli anni Ottanta e Novanta, quando le vendite erano anche superiori ai 30 milioni di biglietti: il record assoluto appartiene al 1988 con 37,4 milioni di tagliandi staccati. Il premio più ricco, ricorda Agipronews, è stato da 15 miliardi di lire, assegnato in due edizioni, entrambe abbinate a “Carramba che sorpresa”, nel 1998 e nel 1999. Dal 2001 in poi, il primo premio è sempre stato da 5 milioni, tranne che in due occasioni: i 6 milioni messi in palio nel 2003 e i due primi premi da 5 milioni di euro del 2009, uno dei quali rimesso in gioco grazie alla poca memoria del vincitore dell’anno precedente che non incassò il premio top.

Dal 2002 “dimenticati” 28 milioni – E’ di 28 milioni di euro il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 aoggi. La storia della Lotteria Italia è costellata da dimenticanze milionarie. Il primato degli ’sbadati’ appartiene all’edizione 2008/2009, quando a non essere reclamato fu il primo premio da 5 milioni di euro, venduto a Roma (e rimesso poi in gioco l’anno successivo). L’ultimo “black out” milionario fu due anni fa, con un biglietto da 2 milioni di euro mai riscosso.

La fortuna viaggia in autostrada. L’Autogrill, fa sapere Agipronews, è un luogo particolarmente caro alla tradizione della Lotteria Italia. Nelle ultime dieci edizioni, i premi vinti nelle aree di sosta hanno regalato complessivamente 32,5 milioni, considerando solo i premi di fascia più alta. Nell’ultima edizione la fortuna si è fermata nell’Autogrill La Macchia Ovest di Anagni (Frosinone), dove è stato venduto il tagliando che ha vinto il primo premio da 5 milioni. Nella storia recente della Lotteria l’edizione più fortunata per i “giocatori viaggianti” è stata quella del 2005: ben 9 milioni grazie al primo, al secondo e al quarto premio, rispettivamente da 5 milioni, 3 milioni e 1 milione di euro, quella più avara è stata nel 2014, con appena 500mila euro.

Domenica 6 Gennaio 2019, 20:24 – U