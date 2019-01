Lorella Cuccarini? Heater Parisi se la sorride “Mi godo Positano Bellissima”

Heater Parisi bellissima gira a piedi Positano, tre chilometri da Fornillo alla spiaggia, a scendere e salire, sono niente per lei. Un passo felpato da atleta , dietro il compagno , un pezzo d’uomo aitante, e i due figli, ma pochi riescono a starle dietro ..

Sorride felice in una giornata meravigliosa, pochi hanno capito quello che ha capito lei “Positano è più bella d’inverno”

Pace, serenità, un pranzo alla Cambusa, uno dei miglior ristarnanti della Costa d’ Amalfi e della Campania, con il merito di tenere aperta la Spiaggia Grande. La passeggiata in spiaggia, fantastica e totalmente indifferente al vociare del web, infatti in questi giorni ha fatto molto rumore lo scontro social tra Lorella Cuccarini e Heater Parisi.

Tutto parte da un’intervista che la Cuccarini rilascia al settimanale Oggi «Ma quali politiche di destra? Ha fatto più cose di sinistra questo governo di quelli precedenti. Io vorrei che i miei figli fossero liberi di scegliere se andare fuori o rimanere in un Paese che offra loro delle possibilità. Invece qui non riesci a fare nulla, siamo in austerity, abbiamo un tasso di disoccupazione altissimo, 5 milioni di poveri. E mi dite che bloccare l’immigrazione è di destra? È sacrosanto».

Parisi , che vive ormai da anni insieme al marito imprenditore e ai due figli gemelli a Hong Kong, ma non è stata dimenticata in italia, e non solo perchè interprete di “Cicale” risponde così: «Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste».

Classe e intelligenza, infatti ha depistato tutti che la credevano ancora nel lontano Oriente in Cina.. Ha scelto Positano per stare tranquilla e alla Cuccarini lascia il Tapiro d’Oro.. “Mi godo Positano è Bellissima…” .