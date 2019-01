Londra, i 70 anni dello chef Gennaro Contaldo: presente anche Valentino Esposito

Ha raggiunto il traguardo dei 70 anni lo chef Gennaro Contaldo. Si è celebrata alcune sere fa una splendida cerimonia a Londra per omaggiare il grande chef originario di Minori. Presente anche Valentino Esposito.

Lo Chef Contaldo, originario come detto di Minori, è noto anche per essere stato il maestro di Jamie Oliver, il talentuoso e mediatico chef televisivo. Ma contaldo non scherza, si è affermato in Inghilterra col St John’s Wood e il Neal Street di Antonio Carluccio a Covent Garden poi il successo arriva nel 1998 col locale “Passione”, lo stesso nome che ha dato al suo prio libro di successo del 2003 vincitore del Gourmand World Cook book, e poi da qui ha continuato col “Gennaro’s Italian Year” , “Gennaro’s Italian Home Cooking” , “Easy Italian” e “Panetteria: Gennaro’s Bakery”.