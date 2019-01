LINO BANFI NONNO UNESCO – GIMAX

LINO BANFI UOMO E NONNO UNESCO

Nominato rappresentante AMBASCIATORE UNESCO

Il nostro amico e collega Mario Esposito nel corso degli anni ha sempre saputo cogliere la sensibilità di uomini di valore. Lino Banfi premiato non solo per la sua brillante carriera ma soprattutto per una grande forza d’animo e una energia che ha trasmesso al suo pubblico.

Mario ha premiato l’artista, l’attore e la forza di uomo di grandissima umanità.

Orgoglioso di averti assegnato il Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito” sezione Dino Verde per la TV e di aver ospitato a Piano di Sorrento un Ambasciatore Unesco. Auguri LINO BANFI

