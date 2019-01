Libri in uscita. Successo di Luciano Galassi con “NONNA NONNA NUNNARELLA”, Kairós Edizioni.

Articolo di Maurizio Vitiello – Luciano Galassi ha scritto “NONNA NONNA NUNNARELLA Una selezione di ninne nanne napoletane”, Kairós Edizioni.

Luciano Galassi nel 2013 si è classificato primo per la Sezione Lingua al Premio di Poesia “Raffaele Viviani” e nell’ottobre del 2015 l’Accademia di Alta Cultura “Europa 2000” gli ha conferito la Targa d’Onore Accademica per la cultura.

Con la casa Editrice Kairós ha pubblicato: nella collana di saggistica “All’ombra del Vulcano”, i testi ’O mellone chino ’e fuoco, Acqua ’e maggio, Le zandraglie, Mannaggia Bubbà, Asso ’e coppe, Chianette e carocchie, Cucozze e caracazze; nella collana di narrativa “Storie di Megaride”, la raccolta di racconti Sigma più; nella collana di narrativa “Sherazade”, la sìlloge di racconti Venere all’incanto e il romanzo 101 sfumature di eros.

Nel 2015, per Guida-Kairós, sono usciti Salùtame a sòreta e la nuova edizione riveduta e ampliata di Wellerismi napoletani.

Nel 2017, per Kairós, ha pubblicato Figlio ’e ’ntrocchia.

Luciano Galassi ha precisato, tra l’altro: “Quando nel 2016 ho affrontato il vasto tema delle filastrocche napoletane, ho deciso di sviluppare, per ciascun componimento selezionato, un excursus critico ampio nell’intento di approfondire e svelare l’humus nel quale queste forme popolari affondano le loro radici. È così che si è presentato ai miei occhi un caleidoscopio di elementi storici, spunti favolistici, giochi di bambini, sentimenti religiosi, superstizioni radicate, personaggi proverbiali, temi dell’immaginario collettivo, che mi è piaciuto mettere in luce, spiegare, riordinare. Il tutto per mostrare come queste produzioni tradizionali, spesso incoerenti e dal significato sfuggevole, sono comunque la testimonianza del modo di essere, di pensare, di “fare filosofia”, del “sapere” della gente napoletana. Tutto ciò l’ho trovato integralmente anche nelle ninne nanne, altri etno-testi (come tali appartenenti al patrimonio folclòrico orale dell’umanità) in cui confluiscono elementi fideistici, reminiscenze pagane, miti e leggende, riferimenti a toponimi ed eventi storici, e che appaiono vere miniere di conoscenze, linee guida per la comprensione della trama mentale e spirituale degli strati più immediati, e direi più puri, della gente di Partenope”.

Luciano Galassi, quindi, è tornato a “trattare” la lingua napoletana e le sue sfumature e ha preso in analisi un altro aspetto tradizionale della cultura popolare: le ninne nanne.

In queste si ritrovano elementi religiosi, antiche influenze pagane, riferimenti locali e reminiscenze storiche; elementi che le rendono tracce imprescindibili per la comprensione della più autentica tradizione napoletana.

Il volume, edito dalla Kairòs Edizioni, nella collana “All’ombra del vulcano”, pp. 235, euro 15, è stato presentato con successo lunedì 10 dicembre 2018 alle ore 17,30 alla Libreria Raffaello in via Kerbaker, 35 al Vomero, quartiere collinare di Napoli.

Hanno discusso con l’autore Rita Felerico tra le letture di Diana Colella e i canti di Patrizia Spinosi e Monica Assante di Tatisso, accompagnate dal suono della chitarra di Michele Boné.

In questa intrigante selezione di ninne nanne, si evidenzia l’esigenza di un contatto col mondo tipico dei bambini e il riflesso della sfera emotiva di chi li cura.

Tema, ovviamente, complesso, che l’autore “assale” concedendo spazio a motivate riflessioni critico-esplicative, dense di corollari e derivati finitimi, spesso inediti e frutto di accuratissime ricerche personali.

Da leggere, senza meno.

Maurizio Vitiello