LECCE-BENEVENTO 1-1: A MANCOSU RISPONDE CODA

Il Benevento mai vincente in quel di Lecce, neanche questa volta riesce nell’impresa di fare sua l’intera posta in palio. Entrano le squadre in campo: Lecce in tenuta giallorossa, Benevento con la seconda divisa. I padroni di casa partono a mille. Al secondo minuto è subito occasione d’oro: La Mantia conclude da ottima posizione su assist di Mancosu; Montipò respinge egregiamente. Il Lecce insiste e sfiora ancora il vantaggio al quarto d’ora: cross dalla destra di Falco, incornata di Scavone da posizione defilata e respinta di Montipò all’altezza della linea di porta. I sanniti soffrono molto nella prima frazione di gara, ma poi riescono a prendere le misure ai salentini rendendosi pericolosi in almeno un paio di occasioni. Al 24′ risponde il Benevento con una conclusione di Bandinelli dalla distanza, ma la palla sorvola la traversa. Gli stregoni tengono la porta inviolata e, in chiusura di frazione, al 42′, si fanno notare con una conclusione di Coda mandata in corner da Vigorito. Nella ripresa, il Benevento parte bene ma i padroni di casa cercano il vantaggio. Il Gol arriva dopo 17 minuti: assist di Falco in profondità che lancia Mancosu solo davanti al portiere che batte con un destro preciso. I sanniti non si demoralizzano e pochi minuti dopo trovano il pareggio: Insigne serve in profondità Coda che entra in area e segna. Nel finale il Lecce accusa un po’ di stanchezza e i sanniti cercano di approfittarne ma il risultato non cambia ed al “Via del Mare” termina 1 a 1

ANNA SARNO LIRATV