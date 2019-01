L’Arpac promuove a pieni voti il mare della provincia di Salerno e della Costiera Amalfitana

La Regione Campania ha reso nota i tratti di costa balneabili per la prossima estate. La Costiera Amalfitana ed il Salernitano ne escono vincenti, vedendo riconosciuta la qualità del proprio mare. In tutta la provincia di Salerno l’Arpac ha eseguito dei rilevamenti nelle ultime quattro stagioni estive esaminando ben 139 punti e su di questi solo per tre scatterebbero il divieto di balneazione. Mentre per tutti gli altri tratti di costa è stato emesso un giudizio che va da “eccellente”, passando per “buono”, fino ad arrivare a “sufficiente”, in ogni caso tutti perfetti per la balneazione. Per quanto riguarda le aree valutate di “nuova classificazione”, invece, si attendono i risultati dei campioni per poi stabilire la classificazione del mare. Ad essere vietate alla balneabilità sono i tratti in cui è stata riscontrata la presenza di batteri o di altre problematiche e verranno, quindi, monitorate costantemente. La Costiera Amalfitana conferma la bellezza e salubrità del proprio mare ad esclusione del primo tratto di Marina di Vietri, nella città di Vietri sul mare, legato all’incidenza negativa dei corsi d’acqua; in particolare, l’Arpac ha riscontrato che l’inquinamento delle acque marine in quell’area è legato fortemente al torrente Bonea. Gli altri due casi di divieto di balneazione sono a La Picciola Magazzeno a Pontecagnano Faiano.