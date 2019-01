L’arbitro offende il portiere senegalese del Serino: “Zitto negro”. Il presidente ritira la squadra

Un grave episodio di razzismo si è verificato ieri durante la partita di calcio Serino-Real Sarno, che si disputava a Serino in provincia di Avellino. Il Serino è in vantaggio di due reti quando subisce un gol dal Real Sarno. Il guardalinee segnala un fallo sul portiere del Serino ma l’arbitro convalida ugualmente la rete. Il portiere senegalese Gueye Ass Sia chiede spiegazioni all’arbitro che lo apostrofa con la frase: “Stai zitto negro!” e lo espelle. La partita era sul 2 pari, ma Donato Trotta, presidente del Serino, non ha digerito le parole razziste dell’arbitro e, dopo aver visto il portiere rientrare in lacrime negli spogliatoi, è entrato in campo, ha stretto la mano all’arbitro ed ha preso la decisione di ritirare la squadra dicendo ai giocatori: “Ragazzi, finisce qui, ora andiamo via”. Trotta ha commentato così la sua scelta: “Ho deciso di ritirare la squadra perché non permetto a nessuno di calpestare la dignità dei miei ragazzi e soprattutto la mia. Penso che questa volta si sia superato il limite e chiedo subito un’indagine federale su questo comportamento di questo arbitro inesperto e per di più razzista”. E adesso chiede di fermare per un giorno il campionato di calcio di promozione, almeno per il girone C.