LALTROCALCIO MEGLIO IL DIAVOLO IN COPPA – PIATEK GOLEADOR – GIMAX

RIFLESSIONI DI GIUSEPPE LIBERTINO

DIAVOLO DI UN PIATEK

Il polacco Piatek, neo acquisto rossonero targato Leonardo, elimina il Napoli con due gol di pregevole fattura. Continua il suo momento di grazia: fa l’Higuaín stasera (quello del periodo napoletano) sotto le luci di San Siro e fa impazzire i tifosi del Milan.

Per 35 milioni, risulta un acquisto con i fiocchi. Complimenti prima al Genoa, poi al diavolo.

Il Napoli, al 30 gennaio, si ritrova fuori dai giochi scudetto e dalla Coppa Italia, resta l’Europa League per dare un senso ad una stagione negativa.

Crisi azzurra dovuta a: la lunga pausa post natalizia, le voci di mercato e la precaria condizione fisica dei calciatori più importanti della rosa di Carlo Ancelotti.

Napoli brutto e senza idee al “Meazza”.

Male la coppia di centrali questa sera: Maksimovic e Koulibaly. Ed anche gli esterni. Centrocampo assente con Allan irriconoscibile. Il brasiliano non è stato convocato sabato scorso ed in campo un solo tempo oggi: insomma le sirene parigine hanno fatto molto male al centrocampista del Napoli.

L’attacco è scarico con il solo Milik che è brillato nelle ultime apparizioni, ma a Milano non si è visto.

Il Milan stasera ha meritato di vincere e di passare il turno con una squadra sulla carta meno forte del Napoli. Ed ora aspetta Inter o Lazio in semifinale.

Azzurri tutti bocciati, stasera una cocente delusione in una fredda notte di gennaio.

Addio Coppa Italia.

GIUSEPPE LIBERTINO