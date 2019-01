L’alimentazione dello sportivo senza segreti con SLAM Corsi e Formazione

SLAM Corsi e Formazione (associazione scientifico-culturale fondata e diretta dai biologi nutrizionisti Salvatore Ercolano, Lavinia Castellano, Antonino La Monica e Michelina Petrazzuoli, al fine di promuovere e sostenere iniziative atte a divulgare il sapere scientifico, contribuendo allo sviluppo economico, sociale e culturale dei professionisti in ambito sanitario) ha fatto ancora una volta centro, organizzando un corso scientifico di enorme valore e successo, dal titolo “SLAM SPORT NUTRITION SUMMIT” nella prestigiosa cornice di Palazzo Caracciolo a Napoli, in cui professionisti della nutrizione che lavorano da anni per società sportive di èlite hanno fatto da relatori sviscerando tutti gli aspetti della tematica “nutrizione e sport” nell’ottica di uno scambio di informazioni interattivo e di formazione orizzontale collega-collega. Il corso è partito dalle conoscenze-base di fisiologia e biochimica dell’ attività motoria, per fornire nuovi strumenti a sostegno del lavoro dei professionisti sanitari, in piena linea con le nuove evidenze scientificamente validate, portando dimostrazioni pratiche d’intervento dietetico/nutrizionale sugli sportivi sia negli sport individuali che in quelli di squadra, arricchimenti delle conoscenze sulla gestione del peso corporeo negli sport con differenti categorie di peso, informazioni su come l’adeguata alimentazione può migliorare la performance e ridurre l’esposizione a infortuni nello sportivo, nozioni sulla diagnostica di laboratorio utilizzata per gli atleti, nonchè esempi pratici di piani nutrizionali e protocolli d’integrazione. “L’alimentazione degli sportivi e degli atleti”, commenta Salvatore Ercolano, biologo nutrizionista di Sorrento e presidente SLAM, “rappresenta un fattore di essenziale importanza per il conseguimento della prestazione migliore. Il cibo introduce nutrienti all’interno dell’organismo, i quali vengono trasformati mediante reazioni biochimiche in elementi strutturali e in energia per svolgere le funzioni fisiologiche. Solo uno stato di nutrizione ottimale garantisce la massima espressione del benessere psico-fisico che è alla base della piena estrinsecazione delle potenzialità fisiche e atletiche di un individuo”. Effettivamente, è noto come esercizio fisico e attività sportiva siano fondamentali per favorire il pieno sviluppo dell’organismo e per promuovere e mantenere uno stato di salute ottimale sia a breve che a lungo termine e prevenirne il deterioramento, ed è altrettanto chiaro che un’alimentazione corretta ed equilibrata rappresenta il sistema più importante per soddisfare i particolari bisogni energetici e nutrizionali degli sportivi, sia amatoriali che professionisti, attraverso unna adeguata e variata combinazione degli alimenti, volta a soddisfare in modo equilibrato il fabbisogno di energia (calorie), di nutrienti (proteine, carboidrati, grassi, vitamine, minerali) nonché di acqua e fibra alimentare. Sono intervenuti, in qualità di relatori:

Dott. Antonino La Monica – Biologo Nutrizionista del Palermo Calcio e Vice Presidente SLAM Corsi e Formazione,

Dott. Daniele Peluso – Biologo Nutrizionista e docente a contratto presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,

Dott. Manuel Salvadori – Dietista della SPAL

Dott. Alessio Franco – Dietista CONI e Federazione italiana Canottaggio

Dott. Alessandro Marinelli – Biologo Nutrizionista Lube Volley

Dott.ssa Giulia Baroncini – Biologa Nutrizionista A.C. Milan squadra femminile e giovanili

Dott. Alessandro Romeo – Biologo Nutrizionista Casertana Football Club

Dott. Cristian Petri – Biologo Nutrizionista Italia U21 e A.C. Fiorentina

Dott. Maurizio Salamone – Biologo esperto in integrazione alimentare

Dott. Luigi Sabbatella – Biologo Laboratorista centro polispecialistico U.S.I di Roma e responsabile commissione Biologia di laboratorio di SLAM

Dott. Francesco Gamberdella – Medico Spec.ndo in Medicina dello Sport

Moderatore:

Dott. Salvatore Ercolano – Biologo Nutrizionista e Presidente SLAM Corsi e Formazione.

Grazie alla passione e al bagaglio di conoscenze ed esperienze sul campo di tanti professionisti, i partecipanti al Corso sono andati via ancora più consapevoli del valore della pratica di un’attività sportiva come insostituibile opportunità di salute e benessere, e arricchiti di validi strumenti teorici e pratici per sostenerla e supportarla attraverso un adeguato intervento nutrizionale.

Carlo Alfaro