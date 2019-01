La Protezione Civile proroga l’allerta meteo in Campania fino a domani. Pericolo gelate

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo per neve e gelate (la cui scadenza era fissata alle 20 di oggi) fino alle 12 di domani. In particolare, alle precipitazioni nevose che potranno verificarsi anche a quote basse seguirà il rischio gelate che saranno persistenti. L’allerta riguarda l’intero territorio regionale. La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di mantenere in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni in corso e ancora previsti.