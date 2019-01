La Presidente del Forum Nazionale Giovani condivide la riflessione di Michele Vitiello.

E’ sul profilo personale Facebook di Michele Vitiello, già Vice Presidente del Forum Regionale dei Giovani in Campania e componente del Forum Nazionale, che si legge la riflessione a proposito dell’approvazione della Legge di Stabilità, con la quale si istituisce in Italia il Consiglio Nazionale dei Giovani.

“Con la Legge di Stabilità” scrive Vitiello, “nasce in Italia il Consiglio Nazionale dei Giovani, come esiste in altri Paesi dell’Unione. Tuttavia come in molti punti della citata Legge nessuno, in primis il Forum Nazionale dei Giovani, ha potuto fornire un contributo concreto. Zero ascolto, zero consultazioni, da quanto so e da quanto leggo. Ma certamente opinioni più autorevoli della mia si esprimeranno. Spero perciò che non rappresenti un vuoto contenitore, ma una vera opportunità per i giovani e la politica di questo Paese”.

A rispondere al commento è proprio Maria Pisani, Presidente del Forum Nazionale dei Giovani e Portavoce del Partito Socialista Italiano, che così si rivolge: “E’ vero Michele. Hai saputo riassumere il pensiero di una generazione e di un gruppo che, se da un lato certamente ha accolto con soddisfazione l’intenzione del Governo di istituire il CNG, traguardo per il quale tutti noi abbiamo lavorato in questi 15 anni, dall’altro e’ stato completamente escluso dal processo, venendo meno il necessario confronto proprio con quei giovani che dovrebbero invece partecipare, esserci. Avevamo chiesto e auspicato un processo condiviso, una legge ordinataria che fosse di tutto il Parlamento, non un emendamento in legge di Bilancio votata a fiducia. Quindi, buon 2019 a tutti i giovani italiani e a tutti noi che abbiamo sempre creduto in loro, sperando sia una stagione di successi e soddisfazioni, condivise. Un abbraccio!”

Maria Pisani è la prima Presidente donna del Forum Nazionale dei Giovani (FNG), l’unica piattaforma Nazionale di organizzazioni giovanili italiane, riconosciuta con la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 dal Parlamento Italiano con più di 75 organizzazioni al suo interno, per una rappresentanza di circa 4 milioni di giovani. Portavoce nazionale del Partito Socialista Italiano (PSI), è membro del “Reseau Jeunes” della Association Femmes Europe Meridionale (AFEM), la federazione europea che raggruppa piattaforme di associazioni dei paesi del sud dell’Unione europea. Ha collaborato alla stesura di un saggio edito da Editori Riuniti Internazionali ‘Viaggio nelle carceri’, occupandosi delle problematiche connesse alla detenzione femminile.