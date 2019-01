La manipolazione televisiva sulla tesi Terra Piatta

Albino Galuppini, il martellatore del mappamondo, è ragionevole o non lo è?

Se tutti coloro che possiedono la capacità matematica e geometrica non eseguono personalmente il calcolo di curvatura della terra non possono dire che la terra sia sferoidale o piatta, chiunque dice che sia sferica o piatta senza questa prova chiave, vuol dire che ha interesse a permanere nella fede piuttosto che adottare il metodo scientifico.

Non ho nulla in contrario con chi vuol pensare che la terra sia sferoidale, ognuno deve avere la libertà di pensarla a modo proprio, quindi consiglio di non continuare la lettura di questo post a chi non ha mentalità possibilista ed aperta a fare questo semplice esperimento personalmente.

Una tra le persone che ha effettuato questo calcolo è Albino Galuppini, una persona preparata ed attenta a molti temi importanti.

Albino ha scelto di rilasciare una intervista al programma le iene che mi dicono sia stato trasmesso sul sesto canale.

E’ colui che ha preso a martellate il mappamondo nel primo video e che nel secondo video era sul ring quasi silenzioso, giusto per identificarlo.

Avendolo conosciuto molto tempo prima di questi eventi, mi sono reso conto, vedendo il filmato dopo alcuni giorni, che la sua personalità e la sua conoscenza sono state del tutto stravolte a scapito di tutti noi. Quindi ho deciso di chiamarlo per dare il mio piccolo contributo al chiarimento; il nostro dialogo è riportato nel video qui allegato.

Se una persona come lui viene macellata mediaticamente in pubblica piazza, allora non è un problema di Albino, ma un problema di tutti noi, dato che il ridicolizzare Albino serve proprio a fare in modo che voi vi vergogniate soltanto a pensare che sia possibile che la terra sia piatta. Il metodo psicologico è semplice ed efficace, poiché dopo che vi inducono a ridere di lui, albergherà dentro ognuno di voi l’opposizione verso l’esperimento stesso che potrebbe effettivamente rivelarvi la verità dei fatti.

Molti non sono in grado di fare questo calcolo, e preferiranno denigrare piuttosto che rivolgersi ad una persona di fiducia che possa aiutare a fare tale verifica geometrico-matematica.

Adesso osservate bene i due video televisivi e vedete che idea vi fate di Albino Galuppini, poi ascoltate il dialogo qui allegato e valuterete se siete stati del tutto ingannati. Verificato ciò, vi renderete conto che avete mal riposto la fiducia in questi mezzi di informazione ed è stata mal riposta per il fatto che sono quasi del tutto manipolati per nasconderci le verità fondamentali.

Un saggio diceva: “se non state attenti i media vi faranno odiare le persone che vengono oppresse e amare quelle che opprimono”

di Agostino Favari

Fonte:

il 24 Agosto del 2018 ad #Agerola si parlò anche di questo:

LE IENE: la maschera, l’Australia che non esiste, pacman, tagli e montaggio per prendere in giro ulteriormente l’umanità furono introdotte dalle IENE per difendere questi signori.

